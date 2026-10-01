ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor macht am Donnerstagabend Boden gut

Um 20:26 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 78,04 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'918 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 78,85 USD. Bei 76,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'119'608 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 42,88 Prozent sinken.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Einstiegschance bei Chip-Aktien? BofA nennt acht Werte rund um NVIDIA und Micron mit Kurspotenzial

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor