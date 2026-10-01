ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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01.10.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 76,32 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 76,32 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'841 Punkten steht. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 76,14 USD. Bei 76,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 228'760 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,90 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 41,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ON Semiconductor ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 3,20 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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