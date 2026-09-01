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01.09.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 72,48 USD.

ON Semiconductor
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Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 72,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'100 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 71,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 72,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 579'189 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. 86,12 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,58 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 03.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD umgesetzt.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,50 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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