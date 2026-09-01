ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 71,55 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'154 Punkten steht. Bei 71,45 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 179'828 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 88,54 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 44,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 60,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.60 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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