On wagt mit Mbappé den Sprung ins Fussballgeschäft

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Zürich (awp) - On steigt ins Fussballgeschäft ein und wirbt Kylian Mbappé von Nike als Markenbotschafter ab. Der Captain der französischen Nationalmannschaft und Stürmer von Real Madrid soll eine zentrale Rolle beim Einstieg des Zürcher Sportartikelherstellers in den Fussballmarkt spielen.

Mbappé soll dabei mehr sein als ein Werbegesicht. Er werde direkt mit den Produktentwicklern zusammenarbeiten und seine Erfahrungen in die Entwicklung und Erprobung künftiger Fussballschuhe und -bekleidung einbringen, teilte On am Freitag mit. Zugleich wird er das Unternehmen weltweit als Markenbotschafter vertreten.

On will Produkte speziell für den Frauen- und Männerfussball entwickeln. Zum Einsatz kommen soll auch die bereits bei Laufschuhen verwendete LightSpray-Technologie. Dabei wird das Obermaterial eines Schuhs mithilfe eines Roboters aus einem durchgehenden Faden aufgesprüht. Die geplanten Fussballschuhe kommen damit ohne Nähte, Beschichtungen und Klebstoffe aus.

Henry wird Fussballchef

Für den Vorstoss in die weltweit populärste Sportart baut On eine eigene Fussballstruktur auf. Der frühere französische Fussballstar Thierry Henry übernimmt die neu geschaffene Funktion als Director of Football. Der Weltmeister von 1998 arbeitet bereits seit Ende 2025 hinter den Kulissen am Einstieg in den Fussball.

Henry soll das Fussballgeschäft mitprägen - von den Produkten über die Zusammenarbeit mit Spielerinnen und Spielern bis zur strategischen Ausrichtung. Mit der Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib hat On zudem eine Profifussballerin an Bord. Die Spielerin des FC Barcelona ist seit Dezember 2025 Markenbotschafterin und soll auch an der Entwicklung und Erprobung der Fussballprodukte mitarbeiten.

Vom Laufsport über Tennis zum Fussball

Für das 2010 gegründete Unternehmen ist der Fussball der bislang grösste Schritt über sein ursprüngliches Kerngeschäft hinaus. Bekannt wurde On mit Laufschuhen und den charakteristischen Cloud-Sohlen. Inzwischen umfasst das Sortiment auch Freizeit-, Outdoor- und Trainingsschuhe sowie Bekleidung.

In eine weitere grosse Sportart expandierte On bereits mit Tennis. Eine Schlüsselrolle spielte Roger Federer, der seit 2019 an On beteiligt ist und mit dem Unternehmen die nach ihm benannten "The Roger"-Schuhe entwickelte. Mittlerweile arbeitet On mit mehreren aktiven Tennisprofis zusammen, darunter der US-Amerikaner Ben Shelton, der am vergangenen Wochenende im Finale der US Open stand.

Im Laufsport arbeitet On seit langem mit zahlreichen Spitzenathleten zusammen. Zu den bekanntesten gehört die kenianische Marathonläuferin Hellen Obiri, die unter anderem zweimal den Boston-Marathon gewann.

Mit Mbappé folgt nun der bislang prominenteste aktive Mannschaftssportler im Portfolio. Zu den finanziellen Dimensionen des Fussball-Einstiegs sowie zu Laufzeit und Wert des Vertrags machte On bisher keine Angaben.

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