On stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

On stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.08 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 906.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch