ON Semiconductor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ON Semiconductor hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0.630 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1.72 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1.55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch