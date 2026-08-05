ON Semiconductor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ON Semiconductor hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.410 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.18 Prozent auf 1.60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch