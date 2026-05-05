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05.05.2026 07:07:00
ON Semiconductor-Aktie im Minus: Verbleib in die Verlustzone - Erlöse gestiegen
Für Anleger im Halbleitersektor wurde es am Montag spannend: ON Semi hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet.
ON SemiconductorFür ON Semiconductor ist das Q1 2026 mit einem erneuten Verlust zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 1,150 US-Dollar je Aktie in der entsprechenden Vorjahresperiode verlor das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel 0,08 US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Gewinn von 0,612 US-Dollar je Aktie erwartet.
80.98 CHF 3.25%
Der Umsatz stieg daneben von 1,45 Milliarden US-Dollar auf 1,51 Milliarden US-Dollar und fiel damit besser aus als am Markt erwartet worden war (1,49 Milliarden US-Dollar).
Die Aktie von ON Semi zeigt sich an der NASDAQ nachbörslich 3,84 Prozent schwächer bei 98,12 Dollar.
Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
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Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com
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