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ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057

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Bilanz präsentiert 05.05.2026 07:07:00

ON Semiconductor-Aktie im Minus: Verbleib in die Verlustzone - Erlöse gestiegen

ON Semiconductor-Aktie im Minus: Verbleib in die Verlustzone - Erlöse gestiegen

Für Anleger im Halbleitersektor wurde es am Montag spannend: ON Semi hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet.

ON Semiconductor
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Für ON Semiconductor ist das Q1 2026 mit einem erneuten Verlust zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 1,150 US-Dollar je Aktie in der entsprechenden Vorjahresperiode verlor das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel 0,08 US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Gewinn von 0,612 US-Dollar je Aktie erwartet.

Der Umsatz stieg daneben von 1,45 Milliarden US-Dollar auf 1,51 Milliarden US-Dollar und fiel damit besser aus als am Markt erwartet worden war (1,49 Milliarden US-Dollar).

Die Aktie von ON Semi zeigt sich an der NASDAQ nachbörslich 3,84 Prozent schwächer bei 98,12 Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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Intel-Aktie nach deutlichem Gewinnsprung stark im Plus

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

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