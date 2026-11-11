On legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

On hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.60 USD, nach 0.450 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 992.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.15 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch