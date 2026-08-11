On-Aktien sacken nach Zahlen auf tiefsten Stand seit 2,5 Jahren ab

Zürich (awp) - Der Sportartikelhersteller On ist nach seinen Ergebnissen des zweiten Quartals an der Börse böse unter die Räder gekommen. Die Aktien des Zürcher Unternehmens, an dem auch Roger Federer beteiligt ist, stürzten an der New Yorker Börse auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren ab.

Bis gegen 16.35 Uhr kostete die Aktie nur noch 31,47 Dollar. Das war ein Taucher um knapp 19 Prozent im Vergleich zum Vortag. Zwischenzeitlich war der Kurs gar auf 30,12 Dollar gefallen. Das war der tiefste Stand seit Februar 2024.

Dabei hat On im zweiten Quartal 2026 den Umsatz zwar um 13,5 Prozent auf 850 Millionen Franken gesteigert und damit einen neuen Rekord erzielt. Aber die Erwartungen der Analysten hatten um rund 30 Millionen höher gelegen.

Auch die Profitabilität wuchs: Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 24 Prozent auf 168 Millionen Franken, die Marge auf 19,8 von 18,2 Prozent. Dies ist dem Direktkundengeschäft zu verdanken.

Dagegen schwächelte das Grosskunden-Geschäft in Amerika, wie Co-CEO David Allemann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte. Dies stiess den Investoren sauer auf.

Zudem nimmt On die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 nun leicht zurück. Neu wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich erwartet, nachdem zuvor mindestens 23 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. In Franken soll der Umsatz zwischen 3,47 und 3,56 Milliarden liegen.

jb/ls