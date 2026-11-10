On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet

Für das vierte Quartal rechnet der Zürcher Sportartikelhersteller auch dank des Weihnachtsgeschäfts und neuer Produkte wieder mit einer Beschleunigung.

Der Umsatz stieg von Juli bis September 2026 um 17 Prozent auf 931 Millionen Franken. Währungsbereinigt lag das Plus bei 18 Prozent, wie On am Dienstag mitteilte. Im ersten Quartal hatte das währungsbereinigte Wachstum noch 26 Prozent und im zweiten Quartal 22 Prozent betragen.

Die Bruttomarge erreichte 72,6 nach 65,7 Prozent im Vorjahr. Ohne US-Zollrückerstattungen von 53 Millionen hätte sie allerdings nur bei 66,9 Prozent gelegen, damit aber weiterhin über dem Vorjahreswert.

Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) stieg um 43 Prozent auf 257 Millionen Franken, die entsprechende Marge auf 27,6 nach 22,6 Prozent. Ohne Zollrückerstattungen wäre sie aber mit 21,9 Prozent unter dem Vorjahreswert geblieben. Der Reingewinn stieg um 37 Prozent auf 163 Millionen.

Bekleidungsgeschäft legt kräftig zu

In allen Regionen stieg der Umsatz, am stärksten im asiatisch-pazifischen Raum mit 31 Prozent. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika betrug das Plus 18 Prozent, in Nord- und Südamerika 12 Prozent. Dabei stieg der Umsatz über eigene Absatzkanäle, also über eigene Läden und den Onlinehandel, mit 25 Prozent deutlich stärker als über andere Händler, wo das Wachstum bei 12 Prozent lag.

Während das Geschäft mit Schuhen um 15 Prozent wuchs, legte On bei der Bekleidung mit einem Plus von 39 Prozent deutlich kräftiger zu. Gerade die jüngste Kollektion mit der US-Schauspielerin Zendaya sorgte laut On für besonders grosse Aufmerksamkeit. Mit Schuhen erzielt das Unternehmen allerdings weiterhin rund 90 Prozent seines Umsatzes.

Im September hatte On zudem den Einstieg ins Fussballgeschäft angekündigt und mit der Verpflichtung des früheren Nike-Werbeträgers Kylian Mbappé einen Coup gelandet. Auch im Golfsport will das Unternehmen künftig mitmischen.

Höhere Bruttomarge erwartet

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet On weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Zu aktuellen Wechselkursen entspricht dies laut On einem Umsatz von 3,47 bis 3,56 Milliarden Franken.

Die Prognose für die Bruttomarge wird von "mindestens 65" auf "rund 66" Prozent an. Inklusive US-Zollrückerstattungen soll sie rund 67,5 Prozent erreichen. Bei der bereinigten EBITDA-Marge erwartet On weiterhin 19,5 bis 20,0 Prozent ohne Zollrückerstattungen - diese eingerechnet sollen es 21,0 bis 21,5 Prozent werden.

Für das Schlussquartal erwartet On wieder eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Das an der Börse in New York kotierte Unternehmen setzt dabei aufs Weihnachtsgeschäft und neue Produkte. Zugleich hält On an seiner Strategie fest, die Produkte möglichst ohne Rabatte zu verkaufen.

Am Investorentag im September hatte On angekündigt, den Jahresumsatz bis 2029 auf mindestens 5,6 Milliarden Franken zu steigern und bis dahin eigene Aktien für bis zu eine Milliarde US-Dollar zurückzukaufen.

Die On-Aktie verliert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 5,38 Prozent auf 35,51 US-Dollar.

jl/uh

Zürich (awp)