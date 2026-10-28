|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kritische Äusserungen
|
28.10.2026 17:18:00
On-Aktie grün: China nimmt Entschuldigung von Markenbotschafter Mbappé "ernst"
China hat am Mittwoch erklärt, die Entschuldigung des französischen Fussballstars und On-Markenbotschafters Kylian Mbappé nach dessen Äusserungen über den früheren chinesischen Staatschef Mao Zedong "ernst" zu nehmen.
Auslöser war ein Podcast, in dem Mbappé über ein im Internet verbreitetes Scherzbild mit seinem Gesicht auf dem Körper von Mao Zedong sprach. Den abgebildeten Mann bezeichnete er, ohne ihn namentlich zu nennen, als "chinesischen Diktator".
Sponsoren kündigen Zusammenarbeit
Drei grosse chinesische Unternehmen, darunter der Getränkehersteller Dongpeng und der Milchkonzern Mengniu, kündigten daraufhin ihre Zusammenarbeit mit Mbappé. Zudem setzte das chinesische Staatsfernsehen die Übertragung von Spielen der spanischen Fussballliga aus, in der Mbappé für Real Madrid spielt.
Mbappé entschuldigte sich am Dienstag für seine Äusserungen und betonte seinen Respekt gegenüber dem chinesischen Volk und dessen Geschichte. China erklärte am Mittwoch, die Entschuldigung "ernst" zu nehmen, sagte Aussenministeriumssprecher Guo Jiakun.
Die Kritik in den chinesischen sozialen Netzwerken hielt aber auch am Mittwoch an. Auf den Plattformen Weibo und Xiaohongshu konnten Nutzer Mbappés Konten nicht mehr neu abonnieren. Zudem entfernten offenbar Luxusmarken wie Dior und Hublot Beiträge mit Mbappé von ihren chinesischen Social-Media-Kanälen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.
Auch im Detailhandel zeigten sich Auswirkungen: In einem grossen Adidas-Geschäft in Peking fanden AFP-Journalisten zwar weiterhin Trikots von Real Madrid, aber keine mehr mit Mbappés Namen.
On äussert sich zurückhaltend
On hatte Mbappé im September als globalen Markenbotschafter verpflichtet. Mit dem prominenten Neuzugang will der Sportschuhhersteller in den bislang von Nike, Adidas und Puma dominierten Fussballmarkt vorstossen. Mbappé soll dabei eine zentrale Rolle spielen und an der Entwicklung neuer Produkte mitwirken.
Laut Medienberichten entfernte auch On Beiträge mit Mbappé von seinen chinesischen Social-Media-Kanälen. Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP erklärte das Unternehmen, die Aussagen seiner Sportlerinnen und Sportler spiegelten deren persönliche Ansichten wider. Man nehme Mbappés Entschuldigung "gerne zur Kenntnis" und habe grossen Respekt vor dem chinesischen Volk und dessen kulturellem Erbe.
"Wir stehen weiterhin im Dialog mit unseren Partnern und geben zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar ab", so On weiter. Zu möglichen Auswirkungen auf die Partnerschaft mit Mbappé und das China-Geschäft äusserte sich der Konzern nicht konkret.
On-Aktie im blick
Die in New York kotierten On-Aktien verloren am Dienstag zeitweise knapp 6 Prozent und schlossen 3 Prozent tiefer bei 32,17 US-Dollar. Am Mittwoch gewinnen die Papiere an der NYSE zeitweise 0,87 Prozent auf 32,45 US-Dollar zu. Bereits in der Vorwoche hatte allerdings eine Kurskorrektur eingesetzt. Seit dem 20. Oktober büssten die Titel damit insgesamt gut 9 Prozent ein.
Im September hatten die Aktien nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Mbappé und dem angekündigten Einstieg ins Fussballgeschäft zunächst deutlich zugelegt. Gleichzeitig hatte On allerdings auch neue Mittelfristziele und einen Aktienrückkauf von bis zu einer Milliarde Dollar angekündigt.
to/jl
Peking (afp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu On
|
28.10.26
|Mbappé-Affäre in China rückt auch On in den Fokus (AWP)
|
24.09.26
|On-Aktie im Minus: Ständerat ärgert sich über geänderte Swissness-Praxis (AWP)
|
24.09.26
|Ständerat will kein Schweizerkreuz auf im Ausland gefertigten Waren (AWP)
|
22.09.26
|On-Aktie zweistellig im Plus: Neue Mittelfristziele bis 2029 (AWP)
|
18.09.26
|On-Aktie steigt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben (AWP)
|
18.09.26
|On wagt mit Mbappé den Sprung ins Fussballgeschäft (AWP)
|
18.09.26
|On wagt mit Mbappé den Sprung ins Fussballgeschäft (AWP)
|
10.09.26
|Bundesrat lässt geänderte Swissness-Praxis überprüfen (AWP)
Analysen zu On
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
On am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.