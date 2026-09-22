On Aktie 113454047 / CH1134540470
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22.09.2026 09:36:06
On-Aktie gibt ab: Neue Mittelfristziele bis 2029
Der Laufschuhhersteller On hat sich anlässlich seines Investorentages neue Mittelfristziele gesetzt.
Für den Zeitraum von 2026 bis 2029 strebt On damit ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen Zehnerprozentbereich pro Jahr an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das bereinigte EBITDA soll im gleichen Zeitraum jährlich um mehr als 20 Prozent zulegen. Die Bruttomarge soll während der gesamten Periode bei mindestens 65 Prozent gehalten werden.
Als wichtigste Wachstumstreiber nennt On weiterhin die Bereiche Running, Sneaker und Bekleidung. Zudem will das Unternehmen in die Sportkategorie Golf vorstossen. Bereits vergangenen Freitag hatte das Unternehmen den Einstieg ins Fussballgeschäft verkündet. Eine zentrale Rolle soll dabei Kylian Mbappé, Captain der französischen Nationalmannschaft und Stürmer von Real Madrid spielen.
Aktienrückkauf und Ausblick 2026
On kündigte zugleich erstmals ein Aktienrückkaufprogramm an. Der Verwaltungsrat hat den Rückkauf von Aktien im Umfang von bis zu 1 Milliarde US-Dollar bis Ende 2029 genehmigt.
Für das laufende Jahr bestätigte On den bisherigen Ausblick. Demnach wird für 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im tiefen 20-Prozentbereich erwartet. Die Bruttomarge soll mindestens 65 Prozent erreichen, die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 19,5 und 20,0 Prozent liegen.
Für das dritte Quartal rechnet On mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 17 Prozent. Dabei verweist das Unternehmen auf eine bewusst gesteuerte Entwicklung im Grosshandelsgeschäft und eine weiterhin starke Dynamik im Direktkundengeschäft.
Nach eigenen Angaben ist On zudem auf Kurs, die am Investorentag 2023 ausgegebenen Ziele für 2026 zu übertreffen. Die 2023 ausgegebenen Mittelfristziele sahen für 2026 einen Umsatz von mindestens 3,55 Milliarden Franken, eine Bruttomarge von über 60 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 18 Prozent vor. 2025 erzielte On bereits 3,01 Milliarden Franken Umsatz, eine Bruttomarge von 62,8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,8 Prozent.Zeitweise verliert die On-Aktie im Schweizer Handel 1,93 Prozent auf 22,25 Franken.
an/dm
Zürich (awp)
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