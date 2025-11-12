On-Aktie gewinnt: Weiteres Redkordquartal und erhöhter Ausblick beflügeln

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde erneut angehoben.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 25 Prozent auf 794,4 Millionen Franken, wie das in New York kotierte Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte betrug der Anstieg 34,5 Prozent. Das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktkategorien.

ON begründet das Wachstum mit einer "aussergewöhnlich hohen" globalen Nachfrage. Zudem werde die Strategie, sich in der Branche als weltweit führende Premium-Marke zu etablieren, konsequent umgesetzt.

Im Direktkundengeschäft (DTC) war das Wachstum mit +28 Prozent auf 314,7 Millionen Franken etwas überdurchschnittlich. Im Detailhandel (Wholesale) stiegen die Umsätze um 23 Prozent auf 479,6 Millionen.

Bekleidung und Accessoires wachsen besonders stark

Bei den Produktkategorien legten Bekleidung (+87% auf 50,1 Mio) und Accessoires (+145% auf 13,0 Mio) deutlich stärker zu als das Kerngeschäft mit Schuhen (+21% auf 731,3 Mio). Mit einem Umsatzanteil von 92 Prozent bleibt letzteres jedoch klar die wichtigste Säule des Unternehmens.

Das Gros der Umsätze erzielte ON in Nord- und Südamerika (Americas) mit dem Hauptmarkt USA. Für die Region wies ON einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 436,2 Millionen Franken aus.

In der zweitgrössten Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) setzte der Laufschuhkonzern derweil 213,3 Millionen (+29%) um. Am dynamischsten wuchs allerdings weiterhin mit Abstand Asien-Pazifik (APAC): +94 Prozent auf 144,9 Millionen. Der Umsatzbeitrag aus Asien gewinnt damit zunehmend an Bedeutung.

Profitabilität weiter verbessert

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) stieg im dritten Quartal um 50 Prozent auf 179,9 Millionen Franken. Entsprechend verbesserte sich auch die Profitabilität: Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 22,6 von 18,9 Prozent.

Laut ON ist dies das Resultat von Effizienzsteigerungen sowie der Positionierung im Premium-Segment. Zudem hätten sich die Wechselkurseffekte weniger negativ ausgewirkt als im Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge erreichte mit 65,7 Prozent einen neuen Höchstwert.

Unter dem Strich resultierte ein fast drei Mal so hoher Reingewinn von 118,9 Millionen Franken.

Ausblick erneut angehoben

Das Unternehmen, an dem auch Roger Federer beteiligt ist, erhöht angesichts der deutlichen Steigerungen die Prognose für das Gesamtjahr 2025. Neu erwartet ON ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 34 Prozent (bisher "mindestens" 31%), was bei aktuellen Devisenkursen einem Umsatz von 2,98 Milliarden Franken entspricht (zuvor 2,91 Mrd).

Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert von über 18 Prozent erreichen (zuvor 17,0-17,5%).

Die ON-Aktie gewinnt an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 0,91 Prozent auf 48,87 US-Dollar.

