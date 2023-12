OMV-Aktie tiefer: Russland holt sich an Anteile an Öl- und Gasfeld von Wintershall DEA und OMV

Die Anteile der deutschen Wintershall DEA und der österreichischen OMV an einem Joint Venture, das das Juschno-Russkoje-Feld in Westsibirien betreibt, wurden per Dekret auf ein neues Unternehmen übertragen. Dies ist die jüngste Beschlagnahmung von Vermögenswerten, an denen ausländische Konzerne noch beteiligt sind, durch den Kreml.

Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Dienstag ein Dekret, mit dem der Staat den 35-prozentigen Anteil der Wintershall DEA und den 24,99-prozentigen Anteil der OMV an Severneftegazprom übernimmt, einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem russischen staatlich kontrollierten Gasriesen GAZPROM.

In dem Dekret heisst es, der Schritt sei eine Reaktion auf "Bedrohungen der nationalen Interessen und der wirtschaftlichen Sicherheit der Russischen Föderation" - eine Formulierung, die in Präsidentendekreten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und den Vergeltungssanktionen des Westens häufig zu finden ist.

"Das Präsidialdekret ist eine weitere Bestätigung dafür, dass Russland kein verlässlicher Geschäftspartner mehr ist und unberechenbar - in jeder Hinsicht", sagte eine Sprecherin der Wintershall DEA am Mittwoch. Sie fügte hinzu, dass Wintershall DEA die Situation analysiere, nannte aber keine Details. Der deutsche Chemieriese BASF ist mit 72,7 Prozent an Wintershall DEA beteiligt.

OMV teilte ebenfalls mit, dass der Konzern das Dekret prüfe und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten werde, um seine Rechte zu wahren. Da die Beteiligung am Juschno Russkoje bereits 2022 nahezu vollständig wertberichtigt worden sei, seien faktisch keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Ergebnisse zu erwarten.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bestritt am Mittwoch gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass es sich bei dem Dekret um die Konfiszierung westlicher Vermögenswerte handelt.

Im Wiener Handel fällt die OMV-Aktie zeitweise um 1,11 Prozent auf 39,32 Euro.

