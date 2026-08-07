Omron hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Omron hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Omron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 209.86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 189.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch