OmniVision Integrated Circuits Group, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OmniVision Integrated Circuits Group, veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 1.20 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch