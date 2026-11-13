Omnitex Industries (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Omnitex Industries (India) präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Omnitex Industries (India) ein EPS von -0.090 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Omnitex Industries (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1240.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch