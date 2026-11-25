OmniTek Engineering hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat OmniTek Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 0.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16.67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch