Omnitech Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Omnitech Engineering lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2.50 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.69 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch