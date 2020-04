Omnimed accélère le lancement d'outils de soins virtuels dans son dossier médical électronique

COOKSHIRE-EATON, QC, le 14 avril 2020 /CNW/ - Omnimed est fière d'annoncer une nouvelle entente avec Inforoute Santé du Canada pour participer à un programme d'investissement d'urgence pour accélérer l'intégration des technologies de soins virtuels et de prescription électronique dans son dossier médical électronique (DME).

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la mise en place de solutions virtuelles et sans papier pour prodiguer des soins de qualité devient essentielle pour limiter la propagation du virus. Cette entente soutient donc l'intégration des technologies de soins virtuels dans le DME d'Omnimed pour garantir leur utilisation efficace et sécuritaire par les médecins et les patients. De plus, Omnimed travaille sur l'intégration du service PrescripTIonMD pour envoyer et recevoir des ordonnances électroniques pour les clients à l'extérieur du Québec.

L'entente permettra le développement d'une solution complète de télémédecine ainsi que d'un portail mobile accessible aux patients, tous deux importants pour optimiser la prestation de soins aux patients. Omnimed introduira également la possibilité de prescrire en ligne avec PrescripTIonMD, ce qui représente un atout majeur lorsque les visites physiques avec des professionnels de la santé ne sont pas possibles ou déconseillées.

« Nous, Inforoute Santé du Canada sommes ravis qu'Omnimed s'associe à nous pour accélérer l'intégration de solutions virtuelles de soins et d'outils de prescription électronique, a déclaré Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. C'est une étape importante pour aider les Canadiens à cheminer vers l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé, maintenant et à l'avenir. »

« Nous sommes solidaires et déterminés à soutenir les professionnels de la santé canadiens pendant la pandémie de la COVID-19. L'avenir des soins de santé repose sur l'échange électronique des informations cliniques, et c'est dès aujourd'hui qu'il faut adapter les trajectoires de soins avec les meilleures pratiques disponibles. » - Xavier Boilard, PDG d'Omnimed

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer le développement, l'adoption et l'utilisation efficace de la santé numérique. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada travaille avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie pour développer, exploiter et maintenir le service national de prescription électronique connu sous le nom de PrescripTIonMD. PrescripTIonMD servira tous les Canadiens, les pharmacies et les prescripteurs et fournira une gestion des médicaments plus sûre et plus efficace en permettant aux prescripteurs de transmettre une ordonnance par voie électronique entre le DME du prescripteur et le système de gestion de la pharmacie du patient. PrescripTIonMD protégera les renseignements personnels sur la santé des Canadiens contre la vente ou l'utilisation à des fins commerciales.

À propos d'Omnimed

Omnimed est une entreprise familiale québécoise qui développe des solutions logicielles pour le secteur de la santé. Fondée en 1984, elle poursuit le rêve de faire progresser la santé en développant des solutions favorisant la collaboration par la force de son réseau, l'accès à l'information et des outils structurés et intelligents. Grâce à sa plateforme de DME partageable et à son réseau de professionnels de la santé, Omnimed regroupe 3000 professionnels de la santé qui, entre eux, sont responsables de plus de 2 millions de patients actifs. Pour en apprendre davantage sur Omnimed : www.omnimed.com

