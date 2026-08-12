OmniLit Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OmniLit Acquisition A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.010 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OmniLit Acquisition A einen Umsatz von 6.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch