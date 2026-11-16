OmniLit Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OmniLit Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.040 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OmniLit Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch