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Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090

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30.07.2026 14:46:23

Omnicell Inc CA Q2 Profit Climbs

Omnicell
29.41 CHF -15.14%
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(RTTNews) - Omnicell Inc CA (OMCL) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $24.3 million, or $0.52 per share. This compares with $5.6 million, or $0.12 per share, last year.

Excluding items, Omnicell Inc CA reported adjusted earnings of $44 million or $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $312.2 million from $290.6 million last year.

Omnicell Inc CA earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $24.3 Mln. vs. $5.6 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.12 last year. -Revenue: $312.2 Mln vs. $290.6 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.35 To $ 0.43 Next quarter revenue guidance: $ 301 M To $ 307 M Full year EPS guidance: $ 2.15 To $ 2.30 Full year revenue guidance: $ 1.225 B To $ 1.245 B

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Sandou
✅ Legrand

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Short 15’315.30 13.86 S4BTCU
Short 15’905.94 9.00 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’440.32 30.07.2026 14:36:33
Long 13’852.19 19.84 SEBN5U
Long 13’544.34 13.93 SWB04U
Long 12’932.34 8.78 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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