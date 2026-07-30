Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.07.2026 14:46:23
Omnicell Inc CA Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Omnicell Inc CA (OMCL) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $24.3 million, or $0.52 per share. This compares with $5.6 million, or $0.12 per share, last year.
Excluding items, Omnicell Inc CA reported adjusted earnings of $44 million or $0.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $312.2 million from $290.6 million last year.
Omnicell Inc CA earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $24.3 Mln. vs. $5.6 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.12 last year. -Revenue: $312.2 Mln vs. $290.6 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.35 To $ 0.43 Next quarter revenue guidance: $ 301 M To $ 307 M Full year EPS guidance: $ 2.15 To $ 2.30 Full year revenue guidance: $ 1.225 B To $ 1.245 B
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
29.07.26
|Ausblick: Omnicell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Omnicell von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Omnicell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Omnicell Inc.
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: SMI leichter -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt präsentiert ich am Donnerstag etwas schwächer, während der deutsche Leitindex ein kleines Plus vorzuweisen hat. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.