Omniab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Omniab hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 78.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch