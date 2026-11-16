Omni-Plus System: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Omni-Plus System hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.02 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Omni-Plus System ein EPS von 28.81 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.54 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Omni-Plus System einen Umsatz von 16.33 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch