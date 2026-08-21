Omni-Lite Industries Canada präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Omni-Lite Industries Canada hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Omni-Lite Industries Canada 6.6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch