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24.11.2026 06:37:00
Omni-Lite Industries Canada hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Omni-Lite Industries Canada hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz lag bei 7.7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 37.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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