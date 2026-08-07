Omkar Overseas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Omkar Overseas hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.130 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch