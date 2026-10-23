OMIKENSHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OMIKENSHI äusserte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8.48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OMIKENSHI ein Ergebnis je Aktie von -16.490 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 621.0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 702.0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch