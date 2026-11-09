OMIKENSHI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OMIKENSHI hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

OMIKENSHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52.15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -35.710 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OMIKENSHI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 899.0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 751.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch