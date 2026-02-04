Omega Healthcare Investors Aktie 959039 / US6819361006
|
05.02.2026 00:04:02
Omega Healthcare Investors Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Omega Healthcare Investors Inc. (OHI) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $164.83 million, or $0.55 per share. This compares with $113.34 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.3% to $319.21 million from $279.31 million last year.
Omega Healthcare Investors Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $164.83 Mln. vs. $113.34 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.41 last year. -Revenue: $319.21 Mln vs. $279.31 Mln last year.
