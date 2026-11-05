Omega Healthcare Investors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Omega Healthcare Investors hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.590 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Omega Healthcare Investors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 345.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 314.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch