Omega Flex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Omega Flex hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch