OMD, agence mondiale des médias, domine la catégorie et surclasse le secteur en augmentant son chiffre d'affaires et sa part de marché

NEW YORK, 11 décembre 2019 /CNW/ - L'agence d'Omnicom Media Group, OMD Worldwide, domine le classement établi par COMvergence dans son dernier rapport mondial par chiffre d'affaires, d'après les projections du volume d'activités 2019 des agences et des groupes média.

Avec un chiffre d'affaires global de 19,6 milliards de dollars en 2019 et un taux de croissance de +6,1 %, projections dans les deux cas, OMD détient une avance de 1,7 milliard de dollars sur son concurrent le plus proche et surpasse de loin le taux de croissance plat du secteur qui est de 0,6 %.

Le rapport tombe alors qu'OMD inscrit son neuvième trimestre consécutif de croissance en termes de nouvelles activités et de fidélisation clients, une performance qui se traduit par 3,5 milliards de dollars en nouvelles facturations -- 18 % de son total actuel -- ajoutées au cours de l'exercice 2018-2019, le montant le plus élevé de toutes les agences média.

Le classement de COMvergence achève une année dont le début a été marqué par la nomination d'OMD au titre d'Agence média mondiale de l'année par Adweek, la principale publication du secteur aux États-Unis, suite à sa réorganisation en fonction d'une promesse de marque, « meilleures décisions, au plus vite ». Pour tenir cette promesse, l'agence a investi dans le personnel, les produits et la technologie nécessaires, et ce, en cours d'année et en permanence, effort qui lui a valu en guise de récompense plus de 20 prix régionaux d'agence de l'année, le premier rang de l'indice d'efficacité Effie et 28 médailles au festival Cannes Lions de cette année (le plus élevé de toutes les agences en compétition à l'édition 2019).

Florian Adamski, chef de la direction d'OMD Worldwide, a commenté : « Ayant enrichi cette année notre offre et notre liste de clients, sensiblement, de part et d'autre, à savoir la variété de nos prestations et l'étendue de notre clientèle, OMD aborde la nouvelle année en excellente position une fois que l'impact de toutes les victoires de 2019 se répercute sur le grand livre. À l'aube d'une nouvelle décennie, nous sommes plus que jamais prêts à faire prendre aux clients de meilleures décisions, leur favoriser de meilleures idées et à leur assurer de meilleurs résultats, au plus vite. »

À PROPOS D'OMD

OMD Worldwide est le plus grand réseau média du monde fort de son effectif chiffré à plus de 13 000 employés et collaborateurs dans plus de 100 pays. Alors que le monde foisonne de possibilités dans une logique de croissance, nous sommes d'avis que la clé du succès consiste à réagir à celles-ci, en prenant de meilleures décisions, plus rapidement, décisions qui, parce qu'elles allient innovation, créativité, empathie et données probantes engendrent de meilleurs résultats opérationnels. Nommée « Agence média mondiale de l'année 2019 » par Adweek, OMD, une agence d'Omnicom Media Group, est, d'après le classement Effie Effectiveness Index, le réseau d'agences média le plus efficace au monde.

Omnicom Media Group est la division des services médias d'Omnicom Group Inc. (NYSE : OMC), le leader mondial de la publicité, du marketing et des communications d'entreprise desservant une clientèle chiffrée à plus de 5 000 entreprises dans plus de 100 pays.

