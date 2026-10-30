Omaxe stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Omaxe hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.37 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Omaxe ein EPS von -9.110 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6.14 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.46 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch