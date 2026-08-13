Omaxe gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Omaxe hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -10.160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Omaxe mit einem Umsatz von insgesamt 4.39 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 47.28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch