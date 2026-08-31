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31.08.2026 06:37:00
Omat Advanced Materials (Guangdong) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Omat Advanced Materials (Guangdong) A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.18 CNY. Im letzten Jahr hatte Omat Advanced Materials (Guangdong) A einen Gewinn von -0.040 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78.12 Prozent auf 231.8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 130.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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