Oman Insurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oman Insurance hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.25 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.140 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.92 Milliarden AED – ein Plus von 11.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oman Insurance 1.72 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch