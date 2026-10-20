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20.10.2026 06:37:00
Oman Emirates Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Oman Emirates Investment hat am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.7 Millionen OMR vermeldet – das entspricht einem Plus von 508.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen OMR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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