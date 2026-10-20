Oman Emirates Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oman Emirates Investment hat am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.7 Millionen OMR vermeldet – das entspricht einem Plus von 508.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen OMR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch