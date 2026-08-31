Omai Gold Mines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Omai Gold Mines hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch