OM2 Network: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OM2 Network liess sich am 12.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OM2 Network die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 32.37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 36.74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8.60 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OM2 Network 7.91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch