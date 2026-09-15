OM2 Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OM2 Network lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32.63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OM2 Network ein EPS von 24.77 JPY je Aktie vermeldet.

OM2 Network hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch