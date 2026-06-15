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15.06.2026 06:37:00
OM2 Network: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
OM2 Network präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Das EPS wurde auf 46.64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35.93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.84 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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