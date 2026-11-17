OM Metals Infraprojects hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.13 INR gegenüber 0.690 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat OM Metals Infraprojects im vergangenen Quartal 1.40 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OM Metals Infraprojects 1.24 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch