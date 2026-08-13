OM Metals Infraprojects verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OM Metals Infraprojects hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.19 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.140 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1.24 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.04 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch