Om Freight Forwarders stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Om Freight Forwarders hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.64 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.04 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2.03 Milliarden INR gegenüber 1.14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch