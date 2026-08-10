Olympus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Olympus lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7.97 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Olympus mit einem Umsatz von insgesamt 240.40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16.41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch