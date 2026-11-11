Olympus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Olympus hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 31.09 JPY. Im letzten Jahr hatte Olympus einen Gewinn von 18.09 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 269.19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247.84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch